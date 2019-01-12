Кашель и хрипы: онкологи огласили семь главных признаков рака

Медик посоветовал прислушиваться к своему организму

Британские онкологи составили список симптомов, которые могут указывать на рак. По словам ученых, каждому человеку необходимо обратить внимание на семь признаков.

Первый - внезапные изменения в работе кишечника или мочевого пузыря. Второй - "необъяснимое" кровотечение. Третий - утолщение в груди или в другом месте. Четвертый - трудности при глотании. Пятый - изменение цвета или размера родинки. Шестой - тяжелый кашель с хрипотой. Седьмой - долго незаживающая рана.

Перечисленные симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, однако в целях сохранения здоровья онкологи рекомендуют даже при наличии одного слабовыраженного признака провериться. Четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить при своевременной диагностике, напомнили специалисты, передает РИА Новости.