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Первое видео с места взрыва в Париже

12:20
  • суббота
  • 12 января 2019

На кадрах здание охвачено огнем

В центре Парижа в булочной прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали около 20 человек, передает BFMTV. Российское посольство проверяет есть ли среди раненых россияне.

По версии французских правоохранителей, ЧП произошло из-за утечки газа. Местных жителей призвали избегать район взрыва и не мешать проезду автомобилей скорой помощи.

Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы. На видео заметно, как на месте ЧП работают пожарные и правоохранители. В здании выбиты окна.

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