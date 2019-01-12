Первое видео с места взрыва в Париже

На кадрах здание охвачено огнем

В центре Парижа в булочной прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали около 20 человек, передает BFMTV. Российское посольство проверяет есть ли среди раненых россияне.

По версии французских правоохранителей, ЧП произошло из-за утечки газа. Местных жителей призвали избегать район взрыва и не мешать проезду автомобилей скорой помощи.

Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы. На видео заметно, как на месте ЧП работают пожарные и правоохранители. В здании выбиты окна.