Вышел гарантийный срок: подробности потери единственного космического телескопа России

Ученые пытаются вернуть связь

Российские специалисты потеряли связь с единственным в стране космическим телескопом "Спектр-Р". По словам директора Астрокосмического центра ФИАН академика Николая Кардашева, ученые пытаются наладить ситуацию.

"Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся", — отметил он.

Телескоп не работает только на прием командной информации. При этом Земля без помех получает научные данные от аппарата. Идут работы по восстановлению двусторонней связи. Но, по словам Кардашева, гарантийный срок "Спектра-Р" истек, передает РИА Новости.

О ЧП со спутником сообщил научный руководитель проекта "Радиоастрон" член-корреспондент РАН Юрий Ковалев 11 января. Если связь восстановить не удастся, проект придется завершить. Работа телескопа была рассчитана до 2016 года, однако позже срок эксплуатации продлили до 31 декабря 2019 года.