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После схода оползня у реки Бурея дежурят военные

15:24
  • суббота
  • 12 января 2019

На месте работает около 100 человек

Военные инженеры, учёные, спасатели МЧС - более 100 человек ликвидируют последствия оползня в Хабаровском крае. Там сход грунта перекрыл русло реки Бурея, что может привести к масштабным наводнениям и нарушениям в работе Бурейской ГЭС. Уже проведена разведка местности, для специалистов развёрнут полевой лагерь.

Последствия декабрьского оползня - самого масштабного в стране за последние годы - ученые намерены ликвидировать с помощью военных специалистов. В результате обвала породы почти полностью перекрыто русло реки Бурея. Уже подсчитали - общий объем обвалившегося грунта более 34 млн кубометров. В результате уже сейчас к расположенной ниже по течению Буреской гидроэлектростанции стало поступать воды на треть меньше. Но особые опасения связаны с наступлением весеннего паводка. Образовавшаяся после схода оползня природная плотина может стать причиной наводнения, передает "ТВ Центр".

Сейчас на месте природного катаклизма работает оперативная группа военных инженеров Минобороны России и Восточного военного округа. До ближайших населенных пунктов - до полусотни километров, поэтому необходимое оборудование завозят с помощью авиации. А  для доставки тяжелой техники организуют подъездные пути. Восстанавливать гидрологический режим Бурейского водохранилища будут около 100 человек. Сейчас на месте ЧП разворачивают лагерь, где людям предстоит жить несколько месяцев.

Чтобы расчистить завал породу придётся взрывать и только затем вывозить. Заниматься этим будут служащие 14 инженерной бригады Восточного военного округа. Только по предварительным подсчётам, для проведения этих работ им понадобится около 60 тонн взрывчатки. 

Андрей Сидоренко, ТВ Центр.

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