Подробности взрыва в центре Парижа: есть жертвы

Пострадали более 20 человек, погибли четверо

Более 20 человек получили ранения, четыре человека погибли в результате мощного взрыва в центре Парижа. Причина - утечка газа в помещении местной булочной, передает "ТВ Центр".

Хлопок был такой силы, что выбило стёкла даже в соседних домах. В самом заведении общепита моментально вспыхнул пожар. Пламя начало распространяться слишком быстро и уничтожило внутри практически всё ещё до приезда экстренных служб.

Спасатели и медики сейчас продолжают работать на месте ЧП. Вокруг создана обширная зона безопасности. Прилегающие улицы перекрыты для движения гражданского транспорта.

Премьер-министр и глава МВД Франции держат ситуацию на личном контроле. В полиции просят жителей французской столицы сохранять спокойствие. И ещё раз подчёркивают, что авария бытовая и никак не связана с намеченными на 12 января акциями "жёлтых жилетов".