Неожиданное решение о судьбе разрушенного дома в Магнитогорске

Многоэтажку разделят на два здания

Пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске разделят на два здания. Конструкция многоэтажки позволяет это сделать без риска обрушения.

"По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга", — пояснил замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

Во время демонтажа состояние конструкций дома будут контролировать. После завершения работ проведут комплексное обследование. Если не обнаружится нарушений, то дом будет разделен.

Это решение жители Магнитогорска назвали неожиданным. На форумах и в соцсетях люди высказали свои опасения. Народ успокоил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Он заявил, что судьба дома еще не решена.

Якушев лично осмотрел многоэтажку в Магнитогорске. Во время посещения объекта он сделал замечание гендиректору АО "Магнитогорский гипромез" Юрию Тверскому, который нарушил технику безопасности, передает URA.Ru. "Вы без каски!" — указал Якушев Тверскому.

После того, как на месте побывал министр, строители приступили к сносу разрушенных взрывом подъездов. На время работ жильцы соседних подъездов отселены.

Напомним, 31 декабря в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске прогремел взрыв. Обрушились квартиры в одном из подъездов - с третьего по девятый этаж. Под завалами были найдены погибшими 39 человек.