Уничтоженные в Дагестане боевики оказались вербовщиками

Пособник террористов дал признательные показания

В Дагестане опознали ликвидированных 11 января боевиков. Установлено, что террористы вербовали молодых людей в ряды запрещенной в России организации "Исламское государство". Кроме того, преступники вынашивали план нападения на религиозный объект и правоохранителей.

Как рассказали в информационном центре Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации силовики задержали уроженца Каспийска, который был пособником террористов. Он рассказал о намерении боевиков создать террористическую ячейку, и других планах. Видео с признанием пособника опубликовал НАК, передает РИА Новости.

Напомним, трое боевиков напали на сотрудников ДПС на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы "Кавказ" вечером 11 января. Преступники были нейтрализованы. В машине террористов нашли два автомата, пистолет и боеприпасы.