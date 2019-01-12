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Уничтоженные в Дагестане боевики оказались вербовщиками

15:15
  • суббота
  • 12 января 2019

Пособник террористов дал признательные показания

В Дагестане опознали ликвидированных 11 января боевиков. Установлено, что террористы вербовали молодых людей в ряды запрещенной в России организации "Исламское государство". Кроме того, преступники вынашивали план нападения на религиозный объект и правоохранителей.

Как рассказали в информационном центре Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации силовики задержали уроженца Каспийска, который был пособником террористов. Он рассказал о намерении боевиков создать террористическую ячейку, и других планах. Видео с признанием пособника опубликовал НАК, передает РИА Новости.

Напомним, трое боевиков напали на сотрудников ДПС на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы "Кавказ" вечером 11 января. Преступники были нейтрализованы. В машине террористов нашли два автомата, пистолет и боеприпасы.

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