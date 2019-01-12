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Брат Криса Кельми отказался от наследства после скандала

15:51
  • суббота
  • 12 января 2019

Родственник музыканта сделал публичное признание

Брат Криса Кельми Валентин пожаловался, что вдова и сын певца не общаются с ним. По словам родственника исполнителя, семья его избегает.
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Валентин предположил, что вдова и сын Кельми боятся потерять наследство. "Других объяснений мне в голову не приходит", — сказал он.

В связи с этим мужчина сделал заявление в эфире "России 1", что он отказывается от претензий на имущество певца. Валентин и еще один брат артиста Евгений Суслин заверили, что не планируют бороться за наследство. "Ничего мы не хотим. Главное для нас — это светлая память", — отметил мужчина.

Напомним, что ранее из-за похорон певца разразился скандал. Жена исполнителя приняла решение о закрытой церемонии прощания. На панихиду пустили около 20 человек - только самых близких. Брат Кельми высказывался против закрытой церемонии.

Крис Кельми скончался в ночь на 1 января. Он умер в своем доме в Подмосковье. Согласно завещанию музыканта, его кремировали. Прах Кельми развеют над Атлантикой.

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