Полмиллиона рублей в месяц: названы зарплаты москвичей

Во Владивостоке получат столько же

Компания, занимающаяся подбором персонала, раскрыла самые высокооплачиваемые вакансии января в России. В первом месяце 2019 года работу с отличной зарплатой может найти врач акушер-гинеколог-репродуктолог. Трудиться придется в Москве. Клиника готова заплатить идеальному кандидату от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Это самая высокая зарплата в стране в этом месяце.

Также на сумму от 500 тысяч рублей могут рассчитывать технический директор и менеджер по продажам нефтепродуктов. Вакансии открыты в столице.

Чуть меньше готовы платить во Владивостоке финансовому директору. В десятку вакансий с самыми высокими зарплатами также вошли командир воздушного судна, директор по рекламе и маркетингу, коммерческий директор и стоматолог-ортопед, передает РИА Новости.