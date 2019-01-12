Ученые бьют тревогу: конец света наступит 13 января

Небесное тело рухнет на Землю в воскресенье в 13:47

Американский ученый назвал дату конца света. По его расчетам, 13 января 2019 года в Землю врежется огромный астероид - 2002 NT7. Небесный объект уничтожит все живое. Исследователь обвинил NASA в утаивании данной информации.

2002 NT7 летит к нашей планете с невероятной скоростью. По расчетам ученых он рухнет на Землю в воскресенье в 13:47 по времени восточного побережья США.

Диаметр астероида, который угрожает нашей планете, - два километра. Он был обнаружен в 2002 году и классифицирован как потенциально опасный объект.

В NASA прокомментировали слухи о возможном конце света. По словам специалистов, 2002 NT7 действительно должен приблизится 13 января 2019 года. Однако расстояние до Земли составит более 61 миллиона километров. Таким образом шансы того, что астероид упадет на Землю, очень малы.

Конспирологи не верят доводам NASA и предупреждают, что землянам лишь чудо поможет пережить 13 января. Об опасности астероида еще несколько лет назад предупреждал доктор Бенни Пейзер из Ливерпульского университета. Он создал видео-модель столкновения NT7 с Землей. Ролик размещен в Сети.

О том, когда ждать конец света в 2019 году – читайте в материале ТВЦ.Ru.