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Павлу Мамаеву сообщили о смерти в семье

17:45
  • суббота
  • 12 января 2019

Футболист переживает утрату в СИЗО

Жена Павла Мамаева сообщила трагическую новость. Скончался член семьи футболиста, всеобщая любимица собачка Мини.

Ей было около 10 лет. О случившемся Алана написала в Instagram, так оповестив об утрате и своего мужа Павла, который сейчас находится в СИЗО.

К посту Мамаева прикрепила трогательный снимок. На фото она держит в руке лапку Мини. "06.06.09 – 11.01.19 Ты навсегда в моём сердце...... миничкамоя", – подписала Алана кадр (орфография и пунктуация автора сохранены - Прим.Ред.).

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Футболист Павел Мамаев
Футболист Павел Мамаев
Футболист Павел Мамаев
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