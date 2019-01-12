Павлу Мамаеву сообщили о смерти в семье

Футболист переживает утрату в СИЗО

Жена Павла Мамаева сообщила трагическую новость. Скончался член семьи футболиста, всеобщая любимица собачка Мини.

Ей было около 10 лет. О случившемся Алана написала в Instagram, так оповестив об утрате и своего мужа Павла, который сейчас находится в СИЗО.

К посту Мамаева прикрепила трогательный снимок. На фото она держит в руке лапку Мини. "06.06.09 – 11.01.19 Ты навсегда в моём сердце...... миничкамоя", – подписала Алана кадр (орфография и пунктуация автора сохранены - Прим.Ред.).