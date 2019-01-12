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В Киеве признали украинскую армию беспомощной

17:31
  • суббота
  • 12 января 2019

В сложившейся ситуации обвинили Турчинова и Полторака

Вооруженные силы Украины не способны сражаться за "свои земли". Такое мнение в эфире NewsOne высказал полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко. По его словам, армия Украины стала беспомощной.

В сложившейся ситуации полковник обвинил секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и министра обороны страны Степана Полторака. Стеценко заявил, что армия не способна воевать за Крым, а лишь делает вид, что сражается в Азовском море.

"Если они такие сердитые и сильные, что готовы биться в Керченском проливе, то почему не готовы ввести войска в Крым?" – задался вопросом полковник.

Стеценко отметил, что проблема заключается не в готовности или неготовности вести боевые действия, а именно в неспособности это делать. "Что сделал пан Полторак и пан Турчинов для того, чтобы мы на пятом году войны были готовы и способны воевать за себя?" – сказал Стеценко.

Напомним, в конце 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России в Керченском проливе. Экипажи судов были задержаны. Россия назвала данный маневр провокацией Киева. 

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