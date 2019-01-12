Выбрался на ощупь: житель Парижа чудом выжил при взрыве в пекарне

Погибли не менее трех человек

Мощный взрыв прогремел в центре Парижа. Предварительная версия - сдетонировал бытовой газ. По последним данным, погибло по меньшей мере три человека, около 50 ранены, из них 10 в тяжёлом состоянии, передает "ТВ Центр".

Взрыв произошёл на первом этаже в доме по улице Трэвиз, где находится пекарня. Часть здания обрушилась, под завалами оказались люди. По уточнённым данным МВД, двое погибших - пожарные.

Днем МИД Испании заявил, что среди жертв гражданка пиренейского королевства. Она скончалась от тяжёлых ранений уже в парижской больнице.

Один из пострадавших рассказал о произошедшем газете Le Figaro. Мужчину ранило осколками. "Вокруг был черный дым, было трудно дышать. Я хорошо знаю отель и поэтому смог выбраться на ощупь", - сообщил он, добавив, что видел еще троих пострадавших, они были без сознания.

Район ЧП оцеплен. На месте работают все экстренные службы. Пожар, возникший в результате взрыва, потушен. Жители квартала эвакуированы, им предоставлено временное жильё. Муниципальные власти оценят состояние пострадавшего здания, а также соседних домов.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, в центр Парижа с утра стягивались активисты движения "жёлтые жилеты". Это уже девятая суббота массовых протестов против политики президента Макрона. Активисты у Триумфальной арки, где стоит плотное полицейское оцепление. В центре столицы к этому часу задержано не менее полусотни человек.