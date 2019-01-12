Будет бегать: врачам удалось сохранить ногу младенцу из Магнитогорска

Мальчик проявляет эмоциональную активность

Состояние 10-месячного Вани Фокина, эвакуированного в Москву из Магнитогорска, где 31 декабря произошел взрыв бытового газа, продолжает улучшаться. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает "ТВ Центр".

Там особо отметили, что врачам московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии удалось спасти ногу младенца, которая была сильно обморожена. Они восстановили кровоснабжение организма, что позволило избежать возможных осложнений.

Напомним, мальчика извлекли из-под завалов жилого дома спустя полтора дня после обрушения. Ребенка спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. Однако Ваня получил серьезные травмы, в том числе головы, и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сейчас мальчик постепенно переходит на самостоятельное питание, а также проявляет эмоциональную активность и общается с мамой, подчеркнули в Минздраве.