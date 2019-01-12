"Ожившая" в морге пенсионерка скончалась

Медики два часа бились за жизнь женщины

В морге города Белогорска в Амурской области обнаружили живую пенсионерку. Женщину привезли из соседнего села, приняв за умершую.

По предварительным, после застолья друзья пенсионерки обнаружили, что она не подает признаков жизни. Тут же был вызван участковый, который подтвердил, что сельчанка мертва. При этом скорую помощь вызывать не стали, не смотря на инструкцию, которая требует, чтобы факт смерти устанавливал медработник.

Женщину доставили в морг. Там то санитар и обнаружил, что пенсионерка еще жива. Он немедленно вызвал бригаду реанимации. Медики два часа бились за жизнь пациентки. Однако время было упущено. Женщина скончалась. Причиной смерти стала алкогольная интоксикация и переохлаждение, передает "Амур.инфо".