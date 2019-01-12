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Миддлтон страдает от тяжелой депрессии

19:08
  • суббота
  • 12 января 2019

Брат герцогини Кембриджской сделал признание

Брат Кейт Миддлтон тяжело болен. 31-летний Джеймс страдает от депрессии. Недуг не отпускает мужчину уже несколько лет.
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Долгое время он скрывал от общественности свои проблемы, но внезапно решил сознаться. Миддлтон дал интервью изданию Daily Mail и рассказал, что страдает от "рака сознания", так брат герцогини Кембриджской назвал депрессию.

По словам Джеймса, в 2017 году у него диагностировали синдром дефицита внимания. "С тех пор меня преследует ощущение полного провала. Каждую ночь мучают  кошмары", - поразил откровением мужчина.

Миддлтон отметил, что постоянно ощущает посторонний шум в ушах. "Казалось, что несколько разных радиостанций соревновались за эфирное время. Это было невыносимо утомительно", — пожаловался он. Джеймс находился в полной апатии,  не хотел общаться с семьей, не хотел работать. Единственным его желанием было поскорее остаться в одиночестве.

"Однажды я признался себе, что больше не могу справляться с этим состоянием", - рассказал Миддлтон. После этого мужчина обратился к специалистам. Джеймс решился откровенно рассказать о своей проблеме из-за того, что его сестра Кейт и ее муж принц Уильям уделяют большое внимание помощи людям с подобными расстройствами.

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