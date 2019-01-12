Посоветовавшая врачам мыть полы чиновница сама приберется в больнице

Ей грозит увольнение

Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова оскандалилась, дав совет работникам аварийной больницы. Чиновница заявила, что врачи могли бы помыть полы и повесить занавески в поликлинике.

Теперь Чекунова сама отправится делать генеральную уборку в учреждении. Об этом чиновница рассказала ТАСС. По ее словам, в субботнике будут участвовать волонтеры и сотрудники регионального департамента здравоохранения.

Между тем зампредседателя законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин пригрозил Чекуновой увольнением. "Высказывание Чекуновой может повлиять на ее согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона", — отметил он.

Напомним, жители города Струнино во время "Прямой линии" пожаловались Путину на закрытие нескольких отделений местной больницы. Кроме того люди рассказали президенту об аварийном состоянии поликлиники. После этого Марина Чекунова обрушилась с критикой на персонал больницы. Во время совещания в лечебном учреждении чиновница посоветовала врачам "помыть полы" и "повесить занавески".