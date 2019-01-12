Почему Трамп мечтает наладить отношения с Россией

Заявление президента США прокомментировали в России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону и Москве удастся наладить отношения. По мнению Шерина, Трамп хочет сделать это, как человек и бизнесмен.

"До выборов и после окончания его срока он и правда будет это делать. Поэтому он, как хороший руководитель, эффективный для американцев президент, не должен сжигать мосты", - пояснил депутат.

"В череде всех заявлений, которые Трамп должен делать ежегодно... находится это. Такие высказывания от него периодически звучат, дабы подтвердить, что он верен слову, данному во время предвыборной кампании, и когда-нибудь, может быть, поладит с Россией", - цитирует парламентария RT.

При этом, по словам Шерина, итоговое улучшение отношений между нашими странами не находится ни в экономических, ни в геополитических интересах США. В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что текущие методы хозяина Белого дома выстраивания связей с Россией являются деструктивным и в определенной степени безумными.

"Если цель Трампа - возродить холодную войну, противостояние, тогда его позиция объяснима. Но если речь идет о более приемлемом для США мире, ничего более удобного, чем нынешняя Россия, нет", - приводит слова специалиста "Экономика сегодня".

Ранее Трамп через свой Twitter выразил надежду, что США и Россия наладят отношения. "Я был гораздо жёстче с Россией, чем Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жёстче, чем любой другой президент. В то же время, как я часто говорю, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что у нас снова будут хорошие отношения с Россией!" — написал американский лидер.