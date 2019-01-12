ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почему Трамп мечтает наладить отношения с Россией

20:16
  • суббота
  • 12 января 2019

Заявление президента США прокомментировали в России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону и Москве удастся наладить отношения. По мнению Шерина, Трамп хочет сделать это, как человек и бизнесмен.
Назначение Иванки Трамп главой Всемирного банка взбесило народ

"До выборов и после окончания его срока он и правда будет это делать. Поэтому он, как хороший руководитель, эффективный для американцев президент, не должен сжигать мосты", - пояснил депутат.

"В череде всех заявлений, которые Трамп должен делать ежегодно... находится это. Такие высказывания от него периодически звучат, дабы подтвердить, что он верен слову, данному во время предвыборной кампании, и когда-нибудь, может быть, поладит с Россией", - цитирует парламентария RT. 

При этом, по словам Шерина, итоговое улучшение отношений между нашими странами не находится ни в экономических, ни в геополитических интересах США. В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что текущие методы хозяина Белого дома выстраивания связей с Россией являются деструктивным и в определенной степени безумными.

"Если цель Трампа - возродить холодную войну, противостояние, тогда его позиция объяснима. Но если речь идет о более приемлемом для США мире, ничего более удобного, чем нынешняя Россия, нет", - приводит слова специалиста "Экономика сегодня".

Ранее Трамп через свой Twitter выразил надежду, что США и Россия наладят отношения. "Я был гораздо жёстче с Россией, чем Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жёстче, чем любой другой президент. В то же время, как я часто говорю, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что у нас снова будут хорошие отношения с Россией!" — написал американский лидер.

Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.