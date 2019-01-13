Евгений Плющенко попал в больницу

Супруга спортсмена Яна Рудковская пока скрывает его госпитализацию

Российский фигурист Евгений Плющенко госпитализирован в Москве. Его поместили в нейрохирургическое отделение.

У спортсмена могут быть боли в позвоночнике, сообщает сайт "Известий". Ранее в Instagram фигуриста появился пост, посвященный 12-летию со дня знакомства с его супругой Яной Рудковской. Фото опубликовано вечером, 12 января.

У самой Рудковской в Instagram нет никакой информации о произошедшем. Вместо этого у нее на странице также висит совместная фотография с мужем в честь годовщины.

Ранее Плющенко уже испытывал проблемы со спиной. В 2014 году он объявил о завершении карьеры. Это произошло после его выступления на Олимпиаде в Сочи. Там он завоевал золотую медаль в составе сборной России в командных соревнованиях. С индивидуальных прокатов он снялся, заявив о травме спины. После Игр в Сочи фигурист перенес операцию на спине, а затем заявил о желании участвовать в Олимпиаде 2018 года. Однако позднее он заявил, что не поедет в Пхенчхан.