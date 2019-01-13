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В Европе забили тревогу из-за объединения России и Белоруссии

10:56
  • воскресенье
  • 13 января 2019

В Германии считают, что Запад окажется беспомощным

Немецкое издание Der Tagesspiegel всерьез опасается за будущее стран Запада. Журналистов из Германии обеспокоило возможное объединение России и Белоруссии. В этом случае Запад может оказаться еще более беспомощным, чем в случае с возвращением в состав России Крыма.

Как считает автор статьи, президент России Владимир Путин и его команда хотят добиться "элегантного решения", которое позволило бы главе государства руководить страной и после окончания очередного президентского срока в 2024 году. В связи с этим издание напомнило, что в 1999 году Россия заключила Договор о создании Союзного государства с Белоруссией. Речь шла о надгосударственности обеих стран с поэтапно организуемым единым политическим и экономическим пространством, а также единым главой.

Именно этот пост мог бы занять Путин, считают немецкие журналисты. Как пишет "УРА.РУ", Der Tagesspiegel считает, что о возможности создания единого государства говорит и отсутствие желания у Евросоюза помогать президенту Белоруссии, которого там назвали "автократом Лукашенко".

При этом отмечается, что у белорусского лидера нет выбора, хотя он и заявляет о том, что слухи об объединении "притянуты за уши". И в лучшем случае ему "достанется роль лишь регионального губернатора".

Ранее в январе Александр Лукашенко заявил, что никакого объединения России и Белоруссии не будет. Он добавил, что обсуждения этого вопроса "очень глупые и притянуты за уши". Он напомнил, что ране Москва отказалась от принятия Конституции Союзного государства.

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