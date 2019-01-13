Очень опытный интриган: раскрыта подноготная Зеленского

Эксперты не верят в победу юмориста на выборах

Комик Владимир Зеленский может стать опасным для Украины в случае, если будет избран новым президентом страны. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Политический опыт говорит о том, что такие люди опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов", - заявил Погребинский в эфире NewsOne. По его словам, уже сейчас Зеленского "опекает очень опытный интриган", который может играть "четверную игру". Речь, вероятно, идет об украинском олигархе Игоре Коломойском.

Вместе с тем, специалист отметил, что вероятность победы артиста на выборах президента невысокая. По его словам, люди, говорящие, что поддерживают Зеленского, на самом деле, "сами улыбаются", сообщает РИА Новости. Якобы большинство понимает, что серьезно относиться к кандидатуре юмориста не получится. "Потому что человек вообще без какого-либо политического опыта", - добавил Погребинский.

В конце 2018 года Зеленский заявил, что будет баллотироваться на должность президента Украины. Выступая в обращении к нации на Новый год он призвал избирателей прислать ему свои инициативы, на основе которых он собрался составить президентскую программу.

В январе текущего года бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что комик и другие кандидаты занимаются разжиганием русофобии. А политолог Юрий Романенко рассказал о первой серьезной ошибке Зеленского.