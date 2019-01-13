В Ингушетии расстреляли автомобиль с полицейскими

​Один человек погиб

В Ингушетии разыскивают преступников, напавших на сотрудников полиции, среди которых и начальник местного Центра противодействия экстремизму. Автомобиль правоохранителей попал под обстрел на федеральной автодороге "Кавказ", передает "ТВ Центр".

Это произошло в субботу вечером в Сунженском районе республики. В салоне находились четверо полицейских и местный житель. Двое получили ранения различной степени тяжести и сейчас в больнице. Ещё одного пострадавшего медикам спасти не удалось.

На месте происшествия изъяты гильзы от автоматического оружия. Нападавшие, предположительно, передвигались на машине Lada Granta. В республике введён план "Сирена".