Погода приготовила неприятные сюрпризы для России

А в США пришла буря столетия

В центре и на юге России на смену снегопадам пришло похолодание. На обледеневшей трассе Дон 12 января столкнулись 30 автомобилей. Силы МЧС на Кубани приведены в режим повышенной готовности из-за экстренного предупреждения, сообщает "ТВ Центр".

Между тем, снова частично закрыт проезд по Военно-Грузинской дороге. Там не пропускают большегрузы. А по Транскаму движение возобновили в полном объеме. В субботу расчистку дороги вели в усиленном режиме. С проезжей части вывезли 52 тысячи кубометров снега.

Спецтехника работала 13 января и на улицах Москвы. За ночь после снегопада подморозило и на дорогах стало скользко. Из-за высокой аварийной опасности водителей призывают быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.

А на США обрушилась самая крупная за 100 лет снежная буря. Метель накрыла сразу несколько штатов. Сообщается о четырех погибших. Еще по меньшей мере 48 человек получили различные травмы. На дорогах - более 700 аварий. В нескольких населенных пунктах нарушено энергоснабжение и транспортное сообщение, аэропорты работают по фактической погоде.