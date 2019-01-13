Трампа заставили оправдываться из-за Путина

​Рейтинг президента США падает

В США на фоне затянувшегося шатдауна американские СМИ с новой силой ополчились на Дональда Трампа. И опять заговорили о его связях с Россией. Критики президента утверждают: стране неизвестны многие детали встреч с российским президентом Владимиром Путиным, и даже созывают специальные слушания в конгрессе.

Эти выходные США встретили рекордным в истории страны шатдауном. Он длится уже четвертую неделю. Но вместо того, чтобы обсуждать внутренние проблемы, американская пресса вновь пытается заниматься разоблачением связей Трампа с Россией. Теперь в этой далеко не новой теме неожиданный поворот – Washington Post пишет, что глава Белого дома скрывает детали своих переговоров с Владимиром Путиным. Якобы на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, где лидеры провели за закрытыми дверями более двух часов, Трамп попросил у переводчика записи бесед и запретил ему обсуждать подробности этой встречи, передает "ТВ Центр".

"Ограничения со стороны Трампа - это только часть того, как президент США защищает свои связи с Путиным от общественного контроля. Он не позволяет даже высокопоставленным чиновникам в его собственной администрации полностью знать, что говорит одному из главных противников Соединённых Штатов", - говорится в статье.

Если верить источникам газеты, за последние два года даже в секретных документах американской администрации не нашлось стенограмм бесед Трампа и Путина. Что противоречит практике всех предыдущих лидеров США, которые доверяли запись разговоров своим старшим помощникам. С одной стороны, такое поведение очень в духе Трампа - он ведь еще в бизнесе привык полагаться только на себя. С другой - в американском Конгрессе инициируют теперь расследование того, что могло остаться за кадром встреч на высшем уровне.

"Каждый раз Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды, и Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен докопаться до сути. Мы проведём слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношений Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти тёмные отношения влияют на нашу национальную безопасность", - отмечается в заявлении Комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

Инициатор слушаний Элиот Энгель, который только в этом году возглавил Комитет по иностранным делам Палаты представителей, - член Демократической партии. Как раз из-за противоречий с ней по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой и возник нынешний шатдаун. Бюджет не принят, правительство частично остановило работу, а тысячи госслужащих по всей Америке вынуждены бастовать. В этом глава Белого дома винит демократов. Те отвечают, используя привычную тактику, вбросами про связи с Путиным. Дональду Трампу даже пришлось оправдываться в телеэфире.

"Мы встречались и разговаривали, как обычно это делают два президента, как главы государств. Мы обсуждали, например, Израиль и многие другие темы. Я не предпринимал никаких шагов, чтобы скрыть свои личные встречи с Владимиром Путиным", - подчеркнул Трамп.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли президент США работает на Россию, он ответил, что "это самая оскорбительная вещь", о которой его когда-либо спрашивали.

Трампа переполняют эмоции, и это понятно. Его рейтинг в первую декаду нового года снизился - с 47% до 44%. Антирекорд из-за шатдауна, говорят социологи. Так что, как бы ни старались демократы, Путин тут, конечно, не причём.

Борис Иванин, "ТВ Центр".