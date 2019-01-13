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"Желтые жилеты" решили избавиться от Терезы Мэй

12:07
  • воскресенье
  • 13 января 2019

​Протесты начались в Великобритании

Французские "жёлтые жилеты" объявили о создании собственной политической партии. Очередная протестная акция хоть и была больше по числу участников - на улицы вышли 84 тысячи человек, - но ощутимых результатов по-прежнему не принесла. В городах снова вспыхнули массовые беспорядки. Итог - свыше 200 задержанных и около 25 пострадавших.

Больше активности, меньше агрессии. Министерство внутренних дел Франции рапортует о первых итогах субботней манифестации. После затишья новогодних праздников "желтые жилеты" вновь вернулись на улицы страны, сообщает "ТВ Центр".

84 тысячи активистов по всей стране. Восемь тысяч - в Париже. Мирный марш по центру города быстро перерос в столкновения с полицией.  

"Мы устали от власти. Нами правит большой капитал. Человек, который работал в банке Ротшильдов! Все что их интересует, это деньги. Ради денег они даже готовы развязывать войны как было с Ираком! А когда мы говорим об этом  - нас поливают газом и бьют дубинками", - говорит один из протестующих.

244 человека задержаны. Несколько десятков пострадали. В Бордо одного из протестующих буквально сбивает с ног резиновой пулей. Волонтеры оказывают первую помощь.

Желтые жилеты в эти выходные надели и британцы. В субботу несколько тысяч человек вышли на улицы Лондона. Главное требование - отставка премьер-министра Терезы Мэй и проведение всеобщих выборов. При этом в толпе оказались как сторонники, так и противники Brexit.  Потасовку пришлось разнимать полиции. 

А во Франции, на родине движения, "желтые жилеты" уже собираются сами идти в политику.  Активисты заявили о создании собственной партии. Ее программу напишут на основе звучащих на протестах требований. Очередная десятая манифестация - уже в следующую субботу.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.

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Протесты "Желтых жилетов" в Великобритании
Протесты "Желтых жилетов" в Великобритании
Протесты "Желтых жилетов" в Великобритании
Протесты "Желтых жилетов" в Великобритании
Полиция Франции разгоняет участников беспорядков
Полиция Франции разгоняет участников беспорядков
Протесты "желтых жилетов" во Франции
Протесты "желтых жилетов" во Франции
Протесты "желтых жилетов" в Париже
Протесты "желтых жилетов" в Париже
Полиция Франции разгоняет участников беспорядков
Полиция Франции разгоняет участников беспорядков
Полиция Франции разгоняет участников беспорядков
Полиция Франции разгоняет участников беспорядков
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