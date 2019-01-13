ВКС помогут с ликвидацией последствий схода оползня на реке Бурея

В районе обрушения военные прокладывают подъездные пути

Оборудование для ликвидации последствий оползня на реке Бурея в Хабаровском крае начала перебрасывать военно-транспортная авиация ВКС. Пять самолётов доставят в регион более 175 тонн груза, в том числе специальные заряды, которыми будут взрывать образовавшуюся после схода оползня плотину, передает "ТВ Центр".

Непосредственно с аэродромов к месту ЧП спецтехнику перебросят вертолёты и машины. В районе обрушения военные сейчас прокладывают подъездные пути.

Ранее стало известно, что более 100 человек - военные инженеры, учёные, спасатели МЧС -ликвидируют последствия оползня в Хабаровском крае. Сход грунта перекрыл русло реки Бурея, что может привести к масштабным наводнениям и нарушениям в работе Бурейской ГЭС.