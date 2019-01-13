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ВКС помогут с ликвидацией последствий схода оползня на реке Бурея

12:37
  • воскресенье
  • 13 января 2019

В районе обрушения военные прокладывают подъездные пути

Оборудование для ликвидации последствий оползня на реке Бурея в Хабаровском крае начала перебрасывать военно-транспортная авиация ВКС. Пять самолётов доставят в регион более 175 тонн груза, в том числе специальные заряды, которыми будут взрывать образовавшуюся после схода оползня плотину, передает "ТВ Центр".

Непосредственно с аэродромов к месту ЧП спецтехнику перебросят вертолёты и машины. В районе обрушения военные сейчас прокладывают подъездные пути.

Ранее стало известно, что более 100 человек - военные инженеры, учёные, спасатели МЧС -ликвидируют последствия оползня в Хабаровском крае. Сход грунта перекрыл русло реки Бурея, что может привести к масштабным наводнениям и нарушениям в работе Бурейской ГЭС.

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Последствия схода оползеня реке Бурея под Хабаровском
Последствия схода оползеня реке Бурея под Хабаровском
Военно-транспортный самолет ИЛ-76
Военно-транспортный самолет ИЛ-76
Последствия схода оползеня реке Бурея под Хабаровском
Последствия схода оползеня реке Бурея под Хабаровском
Последствия схода оползеня реке Бурея под Хабаровском
Последствия схода оползеня реке Бурея под Хабаровском
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