Как разводить минипигов

​Новый вид домашних животных становится все популярнее

В воскресенье многие будут отмечать Старый Новый год - праздник близкий и понятный только жителям нашей страны. Но и на этом торжества не закончатся. Ведь впереди ещё смена восточного календаря, когда год свиньи окончательно вступит в свои права. Именно поэтому сейчас так популярно всё, что связано с символом праздника. В Приморье действует целая ферма минипигов, которые не только сами радуются жизни, но и активно радуют других.

Наперегонки хрюни бегут на стук двери. Поросята знают, что сейчас будут раздавать еду. Самое любимое лакомство - сладкие булочки. И если не контролировать рацион , то всех минипигов ждет судьба вот этой свиньи. Ее привезли из другого хозяйства на случку, но, лишних 15 сантиметров сала не позволяют ей даже встать. Поэтому на Новый год дама на строгой диете, передает "ТВ Центр".

"Им нужно всего 300 грамм в день на еду, иначе они очень быстро зажиревают, проблемы с сердцем начинаются", - рассказала владелица фермерского хозяйства Мария.

Главарю свинобанды Борису уже 8 лет. Все поросята - его дети, или уже внуки. С этого клыкастого Мария начала разводить у себя на ферме минипигов. При том, что обычная свинья весит минимум 120 килограммов, эти поросята, при правильном уходе, не набирают больше 40. И такую микро-версию все чаще заводят как обычное домашнее животное. К наступающему году Свиньи особый ажиотаж.

"Если с ней заниматься, то она будет и на лоток ходить, она будет выполнять команды. А если нет времени, то это будет проблема", - отметила Мария.

Минипиги находят общий язык со всеми животными. Их жизнь на ферме спокойная и размеренная. Если не едят, то в основном спят. Делают лежбище в стоге сена, полностью укрываются соломой. И могут не выходить до следующего кормления.

А вот их сородич Фунтик, вновь наряжается в новогодний костюм. Корпоративы и фотосессии расписаны по минутам. В свои семь месяцев Фунтик уже артист. Выступает на детских праздниках. И с удовольствием позирует перед камерами. Хозяйка и организатор мероприятий Нелли искала изюминку для выступлений. И с минипигом не прогадала.

"Детки удивляются очень. Они иногда думают, что это придет аниматор. А когда говоришь, что живой, мамочки говорят: "как живой?", - рассказала Нелли.

Хряк Алексей к публике тоже привык. Во Владивостокском зоопарке он любимец и всегда на виду. Но свинья на поводке до сих пор удивляет даже местных обитателей. За его прогулкой внимательно наблюдают тигры, олени. Особенно ждет встречи лама. У них настоящая мужская дружба.

Алексей, конечно не минипиг . И в свои шесть месяцев он весит уже больше 50 килограмм. Но тоже любит фотографироваться, особенно, если его угощать или чесать за ушком, может долго позировать очень долго.

Сфотографироваться с редкой кучерявой свиньей спешат посетители зоопарка. В перерывах между фотосессиями у Алексея свои планы - съесть как можно больше арахиса. Рыжего Алешку можно считать настоящим символом наступающего года. Ведь 2019-й считается годом желтой земляной свиньи. И по восточному календарю вступит в свои права 5 февраля.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро, "ТВ Центра", Приморский край.