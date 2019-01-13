Находчивые украинцы поглумились над "законом о сексе"

​Пара из Николаева составила "акт на проникновение"

На Украине продолжают потешаться над вступившими в силу 11 января поправками к Уголовному кодексу, расширяющими понятия "изнасилование" и "сексуальное насилие". Узнав о готовящемся нововведении, в украинских соцсетях посыпались шутки о том, что для интима придется оформлять официальную расписку.

Идею претворила в жизнь пара из Николаева. Молодой человек и его девушка составили "акт на проникновение в другого живого человека". Фото с актом в соцсетях выложила жительница города Алена Богатырева.

Копия этого акта уже пользуется популярностью в интернете. В "документе" необходимо указать паспортные данные, идентификационный код, номер мобильного телефона, время, в которое будет происходить проникновение. Также там нужно внести аналогичные данные партнера. Также в акте нужно указать, что именно будет проведено в процессе. Он составляется в присутствии трех свидетелей, пишет издание "Новости-N".

Ранее юрист, специалист по семейному праву Ирина Жовнир рассказала, как именно действует "закон о сексе" на Украине. По ее словам, он криминализирует принуждение к браку, а также принуждение к аборту. Однако это не означает, что каждый "половой акт теперь придется чуть ли не регистрировать в ЗАГСе".