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Овечкин в опасности: в США рассказали о страшной травме хоккеиста

12:46
  • воскресенье
  • 13 января 2019

​Россиянину наложили швы прямо во время матча

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин получил травму руки во время матча регулярного чемпионата с "Коламбусом". Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 1:2).

В конце первого периода российский игрок получил порез на руке из-за удара клюшкой. Его отправили в раздевалку, где врачи наложили ему швы на рану. После этого Овечкин вернулся на лед. Это произошло в начале второго периода. Александр смог отдать результативную передачу на Евгения Кузнецова.

Комментируя произошедшее, обозреватель сайта телекомпании NBC Sports Джеймс О'Брайен отметил, что Овечкин кажется неуязвимым. Однако при этом, травма может оказаться страшнее, чем предполагалось, передает "Чемпионат.com".

"Такие травмы нужно отслеживать, потому что бывают моменты, когда адреналин мешает хоккеисту правильно оценить степень повреждения. И только после матча становится ясно, что травма была более серьёзной, чем ожидалось", - подчеркнул эксперт.

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