Собянин сравнил празднование Нового года в Москве с проведением ЧМ-2018

Во время проведения новогодних и рождественских мероприятий было задействовано около 200 тысяч человек

Празднование Нового года в Москве по масштабам было сопоставимо с проведением чемпионата мира по футболу - 2018. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Тогда (во время ЧМ-2018, - прим. ред.) в течение месяца в столице побывало огромное количество людей - 4,5 миллиона человек. Сейчас фактически за неделю приехало около пяти миллионов человек", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, во время проведения новогодних и рождественских мероприятий все столичные коммунальные и инфраструктурные службы работали в усиленном режиме, передает Агентство "Москва". Было задействовано около 200 тысяч человек. Это работники метрополитена, наземного городского транспорта, такси, железнодорожного транспорта, коммунальных служб и правоохранительных органов.

14 декабря в Москве начался зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Он продлится до 13 января. По всему городу для посетителей были организованы развлечения для всей семьи. Это ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, арт-объекты, спортивные игры, мастер-классы, экскурсии и многое другое. На 78 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" Новый год встретили почти 6,5 миллиона человек.

Лето 2018 года Москва стала столицей мирового футбола. Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал турнир лучшим за всю историю. ЧМ принес бюджету Москвы миллиарды дополнительных доходов. А расходы на чемпионат стали одной из самых выгодных инвестиций в истории российской столицы.