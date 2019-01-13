Грозит ли арест хозяйке квартиры, в которой произошел взрыв в Магнитогорске

Ситуацию прокомментировал адвокат Евгений Черноусов

Женщина, являющаяся собственницей квартиры в Магнитогорске, в которой утром 31 декабря произошел взрыв бытового газа, дала подписку о неразглашении данных предварительного расследования. По словам полковника МВД в отставке, адвоката Евгения Черноусова, она может избежать уголовной ответственности.

Проблема в том, что после того, как женщина дала подписку о неразглашении, в СМИ появилась подробная информация о злополучной квартире. В частности, стало известно, что она сдавалась посуточно.

"Чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности, необходимо доказать, что информацию рассказал именно этот человек. Должны быть свидетели или же другие доказательства", - отметил Черноусов.

По его словам, в противном случае хозяйка квартиры может просто сказать, что информацию выдали другие люди, пишет "УРА.РУ". Он добавил, что на нее также нельзя возложить ответственность за взрыв газа. На самом деле, ответственность несет тот, кто "непосредственно совершал действия".

Адвокат напомнил, что граждан России за разглашение данных о предварительном расследовании грозит уголовная ответственность по статье "Разглашение данных предварительного расследования". Максимальное наказание за это - арест до трех месяцев, обязательные работы или штраф до 80 тысяч рублей.

Трагедия в Магнитогорске (Челябинская область) произошла 31 декабря. В доме №164 по проспекту Карла Маркса прогремел взрыв. Обрушились квартиры в одном из подъездов - с третьего по девятый этаж. Под завалами были найдены погибшими 39 человек.

Позднее было принято решение, что пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске разделят на два здания. Решение жители Магнитогорска назвали неожиданным.