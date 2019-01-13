Россиянин жестоко убил жену с соседями и умер

​Страшное событие потрясло город Учалы

В Башкирии мужчина убил трех человек и покончил с собой. Это произошло утром, 13 января в городе Учалы.

Во время застолья житель города серьезно поссорился со своей супругой. Опасаясь за свою жизнь женщина убежала к соседям. Ее супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватился за ружье и отправился вслед за ней. Ворвавшись в чужую квартиру он убил свою жену. Также он ранил троих человек, двое из которых скончались. Одна из них оказалась женой хозяина квартиры. После этого он свел счеты с жизнью. Единственный пострадавший в ходе нападения – сам хозяин квартиры - госпитализирован.

Как заявили в СУ СКР по Башкортостану, возбуждено уголовное дело по статье"Убийство двух и более лиц". Следователи проводят осмотр мест происшествий и допрашивают очевидцев страшных событий.

Застреленный мужчина оказался сотрудником экспертного подразделения отдела МВД России по Учалинскому району. Также на место происшествия выехал Министр внутренних дел по республики Роман Деев, сообщается на сайте регионального МВД.