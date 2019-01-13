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Элегантная Пугачева сразила наповал Николаева

15:19
  • воскресенье
  • 13 января 2019

Примадонна была вся в черном

Алла Пугачева посетила творческий вечер Игоря Николаева. Легенда отечественной эстрады впервые за долгое время отказалась от мини-юбок и коротких шорт, а надела черный приталенный костюм.

Примадонна посетила съемочную площадку на Первом канале в зауженных брюках, пиджаке и топе. Также на ней можно увидеть бусы, перстни и солнцезащитные очки. На ноги она надела бархатные сапоги.

На фотографии в Instagram фан-клуба артистки можно увидеть, как она идет по сцене под руку с самим Николаевым. На фото показано лицо певца, которому 17 января исполнится 59 лет. Он явно ошеломлен внешним видом 69-летней Пугачевой.

В последнее время похудевшая Примадонна все чаще радует поклонников появлением на публике в коротких нарядах. Однако не всех радует новый имидж певицы. Некоторые считают, что Алла Борисовна уже в таком возрасте, когда не стоит показывать всему свету "ноги старческие".

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