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Такси врезалось в остановку с людьми в Перми (видео)

14:03
  • воскресенье
  • 13 января 2019

Пострадали трое

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в Перми. Автомобиль Renault Logan врезался в автобусную остановку, на которой стояли люди.

Под колесами машины оказались три человека. Это двое мужчин в возрасте около 70 лет и одна женщина в возрасте около 45 лет. все пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла на улице Мильчакова Дзержинского, передает РИА Новости. Водитель такси не справился с управлением, врезался в автобус, после чего, машину отбросило в сторону остановки.

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