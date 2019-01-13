Застывшие аттракционы и массовые ДТП: в России снежный апокалипсис

​Коммунальная техника во многих городах работает беспрерывно

Снежный циклон продолжает свое шествие по России. До понедельника закрыт аэропорт Норильска. Видимость практически нулевая. А на трассе "Дон" столкнулись около 30 автомобилей. Виной всему сильный гололед. Снова частично перекрыта Военно-Грузинская дорога. Там не пропускают большегрузы.

В Норильске снежные заносы и пурга. Некоторые водители не справляются с управлением. Из-за ухудшения видимости пришлось ограничить движение по пригородным трассам. Закрыт до понедельника и аэропорт, передает "ТВ Центр".

Также отменяют и задерживают из-за непогоды самолеты, вылетающие из Уфы. В Башкирии сильные снегопады. Коммунальная техника работает беспрерывно.

В Санкт-Петербурге тоже сильный ветер в субботу не давал сесть самолетам из Москвы. В результате пилоты вынуждены были наматывать круги над городом, а потом возвращались в столицу.

В Якутии ночью столбик термометра опускался до минус 60 градусов. Около 20 большегрузов не могут продолжить свой путь. А в Самаре, не выдержав низких температур, остановилось колесо обозрения в Гагаринском парке. Этот новый аттракцион тестировали в морозы в декабре, и уже тогда он подавал странные звуковые сигналы, показывая, что не готов работать.

Когда карусель остановилась 12 января, в люльках находились люди. 40 человек эвакуировали спасатели, никто не пострадал. Чего не скажешь об этой машине. Старое, сухое дерево сломалось, как спичка от большого количества снега. И рухнуло на автомобиль.

А на Кубани силы МЧС приведены в режим повышенной готовности из-за экстренного предупреждения. В субботу из-за гололеда и сильного ветра, а также превышения скорости на трассе М4 "Дон" в Ростовской области произошла массовая авария: столкнулись около 30 машин. По рассказам очевидцев, сначала перевернулась фура и перекрыла сразу две полосы, потом один за другим в неё врезались следовавшие по трассе автомобили. Сейчас движение восстановлено.

А вот проезд по Военно-Грузинской дороге все еще частично закрыт. Из-за обильных снегопадов не пропускают большегрузы.

В ночь на 13 января активно убирали снег и на дорогах Москвы. В воскресенье водителей также просят не превышать скоростной режим.

Елена Макарова, "ТВ Центр".