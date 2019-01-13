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Собянин поздравил столичных журналистов с Днем российской печати

14:49
  • воскресенье
  • 13 января 2019

Мэр отметил вклад сотрудников СМИ в развитие городской жизни

Москва стала одним из крупнейших мировых ньюсмейкеров благодаря работе столичных журналистов. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в поздравлении с Днём российской печати, сообщает "ТВ Центр".

Сообщение опубликовано на странице в социальной сети "ВКонтакте". Отмечая вклад журналистов в развитие столичной жизни, мэр подчеркнул оперативность их работы, внимание к москвичам и выразил готовность к сотрудничеству на благо города.

13 января 1703 года в Москве по указу Императора Петра I вышла первая российская газета.

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