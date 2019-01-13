В "Шереметьево" в самолет ворвался неизвестный

Мужчину задержали

В московском аэропорту "Шереметьево" на борт самолета незаконно проник неизвестный мужчина. Борт направлялся в Брюссель.

Попасть в воздушное судно он смог через вход одного из терминалов, который был предназначен для прохода экипажей. Человек смог миновать рамку досмотра, после чего, он выбежал на летное поле и побежал к ближайшему самолету.

На борт он также поднялся не через обычный трап, а при помощи лестницы для технического персонала, сообщает "Интерфакс". Мужчину засекли. О нем сразу же доложили пограничникам. Неизвестный задержан. О мотивах его поступка ничего неизвестно. Из-за инцидента вылет пришлось отложить.