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США решили обложить Германию санкциями

15:02
  • воскресенье
  • 13 января 2019

​Вашингтон недоволен действиями Берлина в связи с "Северным потоком-2"

Посол США в Германии Ричард Гренелл оказался в политической изоляции. Об этом говорится в новом расследовании журнала  Spiegel, передает "ТВ Центр".

Как сообщает издание, из-за постоянных попыток вмешаться во внутренние дела страны правящая элита ФРГ избегает дипломата. Посла почти сразу окрестили "колониальным офицером". И даже канцлер Ангела Меркель "держит его на расстоянии". Но это не останавливает Гренелла от новых действий.

"Сегодня стало известно о письмах немецким компаниям, в которых глава дипмиссии предупреждает о возможности введения в отношении них американских санкций из-за участия в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Позиция Вашингтона: проект подрывает безопасность Украины и всей Европы", - говорится в статье.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики. Возможные санкции против подрядчиков газопровода он назвал неприемлемыми.

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