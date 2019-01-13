Путь Украины: Белоруссия пытается оторваться от России

В республике призвали ограничить показ российских телеканалов и активнее пользоваться родным языком

Минск должен ограничить трансляцию российских телеканалов, уверены в оппозиционной партии "Белорусский народный фронт". Также там призвали активнее говорить и писать на родном языке, чтобы жители страны могли противостоять "информационным атакам".

Члены партии считают, что гражданам республики необходимо совершенствовать знание родного языка. Власти же должны расширить его использование в разных сферах жизни. Особенно это важно на фоне того, что в последнее время в СМИ все чаще говорят о союзном государстве России и Белоруссии, уверены в БНФ, сообщает РИА Новости.

Заявление прокомментировал в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, Белоруссию пытаются толкнуть на путь Украины.

Белорусский народный фронт либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России. Никогда не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали "межациональную вражду" к Белоруссии. Видно, кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 января 2019 г.

Ранее немецкое издание Der Tagesspiegel отметило, что в случае возможного объединения России и Белоруссии, Запад может оказаться еще более беспомощным, чем в случае с возвращением в состав России Крыма. Германские журналисты считают, что у белорусского лидера Александра Лукашенко нет выбора, кроме, как пойти на сделку с Россией.

В январе Лукашенко заявил, что никакого объединения России и Белоруссии не будет. По его словам, обсуждения этого вопроса "очень глупые и притянуты за уши". Белорусский лидер напомнил, что ранее Москва отказалась от принятия Конституции Союзного государства.