Появилось видео потасовки дебошира с полицией в "Домодедово"

Мужчина пугал пассажиров и сотрудников воздушной гавани "бомбой"

В аэропорту "Домодедово" неизвестный мужчина устроил дебош. Он бросал в людей свою большую черную сумку и кричал им, что это бомба.

Когда к пожилому человеку подошли полицейские, он начал оскорблять и угрожать им. После этого он попытался напасть на сотрудников правопорядка. Однако те смогли блокировать его и задержать. Об этом рассказал на своем YouTube-канале пользователь Никита Кожемяка.

Между тем, Агентство "Москва" сообщает, что задержанный 1973 года рождения находился, судя по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего составлен административный материал по статье "Мелкое хулиганство". Кроме того, в действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления по статье "Оскорбление представителя власти", отметили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Интересно, что это не первый инцидент с пассажиром в московских аэропортах за 13 января. Ранее в "Шереметьево" неизвестный смог тайно пробраться на самолет, следовавший в Брюссель. Тем не менее, мужчину засекли и задержали.