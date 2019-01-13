Биатлонистки впервые за 7 лет принесли России золото в эстафете на Кубке мира

В последний раз россиянки одерживали победу в этой дисциплине в январе 2012 года

В немецком Оберхофе завершилась эстафета на этапе Кубка мира по биатлону среди женщин. Победу одержали россиянки.

Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт оказались быстрее всех. Второе место заняли немки в составе с Каролиной Хорхлер, Франциской Хильдебранд, Франциской Пройс и Денизе Херманн. Вслед за ними пришли биатлонистки из Чехии. Это Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова и Ева Пускарчикова.

В последний раз россиянки завоевывали первое место в эстафете на Кубке мира 4 января 2012 год. Это также произошло в Оберхофе. В тот раз выступали Анна Богалий, Светлана Слепцова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина, сообщает "Спорт-экспресс".

Победой для наших биатлонисток завершилась и эстафета 13 января 2014 года в Рупольдинге. Однако этот успех не считается, так как результат в итоге был аннулирован из-за нарушения антидопинговых правил и дисквалификации Ирины Старых.