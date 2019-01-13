Самолет с пассажирами сошел с полосы в "Шереметьево"

​Появились фото незадачливого воздушного судна

Авиалайнер Boeing-737, следовавший рейсом Москва – Прага, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Это произошло во время руления.

Появилось фото самолета чешской авиакомпании, выкатившегося с полосы в Шереметьево pic.twitter.com/AR3gH7CYHz — Женевьева1743 (@genja1743) 13 января 2019 г.

В момент происшествия на борту находились 40 человек, в том числе, пять членов экипажа. Пострадавших нет. Самолет осматривают технические службы, информирует ТАСС.

Как передает РИА Новости, лайнер принадлежит чешской авиакомпании Smart Wings. Ранее в "Шереметьево" неизвестный мужчина попытался "зайцем" пробраться на один из самолетов. Он смог пройти на территорию аэродрома при помощи лестницы для технического персонала оказаться на борту рейса, следовавшего в Брюссель. Однако мужчину засекли и задержали.