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Самолет с пассажирами сошел с полосы в "Шереметьево"

16:12
  • воскресенье
  • 13 января 2019

​Появились фото незадачливого воздушного судна

Авиалайнер Boeing-737, следовавший рейсом Москва – Прага, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Это произошло во время руления.

В момент происшествия на борту находились 40 человек, в том числе, пять членов экипажа. Пострадавших нет. Самолет осматривают технические службы, информирует ТАСС.

Как передает РИА Новости, лайнер принадлежит чешской авиакомпании Smart Wings. Ранее в "Шереметьево" неизвестный мужчина попытался "зайцем" пробраться на один из самолетов. Он смог пройти на территорию аэродрома при помощи лестницы для технического персонала оказаться на борту рейса, следовавшего в Брюссель. Однако мужчину засекли и задержали.

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