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Лобода пообещала месть персоналу "Шереметьево"

18:40
  • воскресенье
  • 13 января 2019

Звезда эстрады оказалась недовольна обслуживанием

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как известна певица Светлана Лобода ругается с сотрудниками аэропорта "Шереметьево". Она была недовольна тем, что никто не встретил ее у паспортного контроля по прилету в российскую столицу.

В итоге исполнительнице пришлось идти пешком до VIP-зала. Выясняя отношения с сотрудниками воздушной гавани, артистка подчеркнула, что она платила деньги не за извинения, а за профессионализм работников. При этом она несколько раз употребила нецензурные выражения. Также она напомнила о случае с "Григорием Викторовичем", который подрался в аэропорту. Очевидно, речь шла о певце Григории Лепсе, у которого в 2018 году в этом же аэропорту произошел конфликт с одним из пассажиров. 

Спор Лободы с персоналом завершился тем, что певица пригрозила привлечь знакомых, чтобы они разобрались в ситуации. С места происшествия она ушла вместе со своим охранником. Видеозапись опубликована на сайте "Клопс" 12 января.

В воскресенье в "Шереметьево" произошло еще два инцидента. Сначала неизвестный смог без билета пробраться на самолет, следовавший в Брюссель. Мужчину засекли и задержали. В этот же день авиалайнер Boeing-737, который следовал рейсом Москва – Прага, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево". На борту находились 47 человек. Пострадавших нет.

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