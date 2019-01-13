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Покажите томос: Порошенко отказался верить в каноничность РПЦ

19:52
  • воскресенье
  • 13 января 2019

Украинский лидер вновь делает громкие заявления перед выборами

Президент Украины Петр Порошенко в ходе поездки в Винницу заявил, что сомневается в каноничности Русской православной церкви (РПЦ). Это произошло в воскресенье, когда украинский лидер и правительственная делегация привезли томос автокефалии так называемой "новой церкви" в Спасо-Преображенский кафедральный собор города.

"Вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они (РПЦ — прим. ред.) сами разберутся, покажут томос. А где их томос?", - отметил он. По его словам, никто не имеет права определять, какие церкви являются каноническими, а какие — нет.

Ситуацию прокомментировал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, сообщает РИА Новости. По его словам, Порошенко так ведет себя перед выборами. "Потому что он не способен предъявить убедительных результатов своей деятельности в социально-экономической сфере", - отметил Гаврилов. Депутат добавил, что действия президента Украины в религиозной сфере являются "прологом к захвату храмов".

6 января Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос автокефалии "новой церкви". Спустя три дня документ был подписан всеми членами Константинопольского Синода в Стамбуле. Согласно документу, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины. Кроме того, она не может ставить епископов или основывать приходы в других странах. Патриарх Кирилл, в свою очередь, назвал ситуацию с церковью на Украине нарушением всех прав и законов.

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