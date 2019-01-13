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Севший в сугроб лайнер эвакуировали с полосы в "Шереметьево"

17:59
  • воскресенье
  • 13 января 2019

Последствия инцидента ликвидировали к кратчайшие сроки

В "Шереметьево" вновь открыта одна из взлетно-посадочных полос. Ранее за ее пределы выкатился самолет Boeing-737 чешской авиакомпании Smart Wings.

Как отметила глава дирекции общественных связей воздушной гавани Анна Захаренкова, ВПП1 открыта для осуществления взлета и посадки самолетов. Сейчас аэропорт работает без ограничений, сообщает ТАСС.

По ее словам, службы "Шереметьево" в самые короткие сроки провели эвакуацию пассажиров и экипажа, буксировку самолета на место стоянки и ликвидировали другие последствия произошедшего.

Ранее авиалайнер Boeing-737, который следовал рейсом Москва – Прага, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Это произошло во время руления. На борту находились 40 человек, в том числе, пять членов экипажа. Пострадавших нет.

Из-за произошедшего в "Шереметьево" временно закрыли ВПП1, чтобы провести производственные работы по эвакуации воздушного судна. Это вызвало задержки рейсов других авиакомпаний. После инцидента в воздушной гавани задержали более 30 рейсов.

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