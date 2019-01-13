Ворвавшийся в самолет в "Шереметьево" оказался невменяемым украинцем

"Заяц" страдал провалами в памяти

Мужчина, который 12 января нелегально проник в пассажирский самолет в аэропорту "Шереметьево", оказался гражданином Украины. Сейчас его изолировали.

При этом отмечается, что нарушитель легально находился на территории России. Однако сотрудники отряда пограничного контроля ФСБ задержали его на 48 часов. Ему грозит административное наказание со штрафом в 500 рублей. При этом иностранцы в таких случаях могут быть выдворены из России.

Сам гражданин Украины оказался невменяемым. Как передает "Фонтанка", он пробрался в самолет, направлявшийся в Брюссель. Однако в столицу Бельгии он на самом деле не собирался. Во время допроса сотрудники ФСБ обратили внимание на отсутствие здравого смысла в его ответах. В результате был вызван дежурный врач. Он поставил предварительный диагноз, подтвержденный впоследствии профильными специалистами. "На обывательском языке это называется "страдает провалами памяти", – отметил источник.

Инцидент с проникновением на самолет произошел в "Шереметьево" 13 января. Мужчина смог попасть в воздушное судно через вход терминала F, который был предназначен для прохода экипажей. Человек смог миновать рамку досмотра, после чего, он выбежал на летное поле и побежал к ближайшему самолету. На него он попал при помощи лестницы для технического персонала. Там его засек персонал. На борту он пробыл минуту, после чего, его задержали. Из-за инцидента вылет самолета в Брюссель был задержан на 22 минуты.