Это гениально: Россия впервые за 12 лет выиграла две эстафеты в биатлоне за день

Наши биатлонисты вслед за женщинами сокрушили своих соперников

Мужская сборная России, вслед за женской, одержала победу в эстафетной гонке на четвертом этапе Кубка мира. Он проходит в немецком Оберхофе. Победой отметились Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Они опередили Францию и Австрию.

Эта победа принесла сборной лидерство в общем зачете в этой дисциплине. До этого россияне шли только на пятой позиции. Лидерство сборная России делит со сборной Швеции. У обеих команд в активе по 100 очков. Третьей оказалась сборная Норвегии. У нее 92 очка, передает "Спорт-экспресс".

Между тем, олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин в своем Instagram назвал выступление российских биатлонистов и биатлонисток гениальным.

"Сегодня сборная России по биатлону подарили нам двойной праздник в женской и мужской эстафетах. Это гениально. Всех с праздником российского биатлона, ура", - написал он.

Ранее в воскресенье наши биатлонистки Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт оказались быстрее всех в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону среди женщин. Это первая победа женской сборной в эстафете на этапе Кубка мира за семь лет.