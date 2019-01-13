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Это гениально: Россия впервые за 12 лет выиграла две эстафеты в биатлоне за день

18:55
  • воскресенье
  • 13 января 2019

Наши биатлонисты вслед за женщинами сокрушили своих соперников

Мужская сборная России, вслед за женской, одержала победу в эстафетной гонке на четвертом этапе Кубка мира. Он проходит в немецком Оберхофе. Победой отметились Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Они опередили Францию и Австрию.

Эта победа принесла сборной лидерство в общем зачете в этой дисциплине. До этого россияне шли только на пятой позиции. Лидерство сборная России делит со сборной Швеции. У обеих команд в активе по 100 очков. Третьей оказалась сборная Норвегии. У нее 92 очка, передает "Спорт-экспресс".

Между тем, олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин в своем Instagram назвал выступление российских биатлонистов и биатлонисток гениальным.

"Сегодня сборная России по биатлону подарили нам двойной праздник в женской и мужской эстафетах. Это гениально. Всех с праздником российского биатлона, ура", - написал он.

Ранее в воскресенье наши биатлонистки Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт оказались быстрее всех в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону среди женщин. Это первая победа женской сборной в эстафете на этапе Кубка мира за семь лет.

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