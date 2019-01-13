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Учитель Балуева и Гармаша: скончался Евгений Радомысленский

21:56
  • воскресенье
  • 13 января 2019

Заслуженному деятелю РСФСР было 83 года

В Москве на 84 году жизни скончался театральный актер, режиссер, педагог, заслуженный деятель РСФСР Евгений Радомысленский. По словам ректора Института современного искусства (ИСИ) Ирины Сухолет, уход артиста, преподававшего в заведении на протяжении 25 лет, был очень тяжелым.

"25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ. И, казалось, так будет всегда..." – отметила она в своем Facebook. Сухолет добавила, что прощание с Радомысленским пройдет 15 января в 11:00 по московскому времени в фойе большого зала ДК имени Горбунова. Отпевание состоится в храме архангела Михаила. Похороны пройдут в этот же день на Троекуровском кладбище.

Евгений Радомысленский родился 17 октября 1935 года в семье актера и крупного театрального педагога Вениамина Радомысленского. Он окончил Театральное училище имени Щукина. С 1957 года Радомысленский был актером Театра имени Моссовета. Спустя два года артист пришел в "Современник", где проработал до 1963 года.

Кроме того, Радомысленский показал себя в режиссерском кресле. Он поставил более 80 спектаклей не только в Москве, но и в Праге, Гаване и Белграде. Среди его режиссерских работ есть "Зойкина квартира" в Школе-студии МХАТ и "Джулия Ламберт" в Московском театре оперетты. А еще Радомысленский снял несколько кинокартин, таких, как "Эксперимент" и "Лебединая песня".

Преподавать он начал в 1958 году в Школе-студии МХАТ. Радомысленский воспитал таких известных актеров, как Александр Балуев, Сергей Гармаш, Геннадий Бортников, Елена Проклова и Татьяна Васильева.

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Евгений Радомысленский
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