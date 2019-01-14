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Видео с места взрыва газа в доме под Ростовом

08:26
  • понедельник
  • 14 января 2019

В результате ЧП один человек погиб

В городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме.  Два верхних этажа обрушились, повреждены четыре квартиры.

По последней информации, в результате трагедии одна женщина погибла и еще восемь человек пострадали. Семь жителей дома удалось спасти, шестеро могут находиться под завалами. До этого было известно о пяти пострадавших.

В интернете появилось видео с места взрыва газа. Судя по кадрам, больше всего пострадали жильцы девятого и восьмого этажа. ТВЦ.RU публикует запись последствий ЧП.

Как сообщили в МЧС,  дом был построен в 1993 году, он газифицирован, всего в нем 72 квартиры. В настоящий момент на месте ЧП работают  все оперативные службы.

Ранее сообщалось, что из-под завалов аварийного дома извлекли  двухлетнего ребенка и его мать. Оба, предварительно, остались живы.

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