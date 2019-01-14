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Телохранитель не выдержал работы с беременной Меган Маркл

08:24
  • понедельник
  • 14 января 2019

Женщина продержалась полгода

Меган Маркл снова оскандалилась из-за своих работников. На этот раз от герцогини Сассекской сбежал телохранитель. Женщина продержалась полгода рядом с беременной женой принца Гарри, передает Fox News.
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Имя телохранителя не раскрывается, известно лишь, что это сотрудница Скотланд-Ярда, которая обеспечивала безопасность королевской семьи на острове Фиджи. Секьюрити заверила, что ее уход не связан с "тяжелым характером" Маркл. В качестве причины отставки указано желание Меган "быть ближе к народу", пишет "Газета.ру".

Между тем Маркл затеяла ремонт в Фрогморском коттедже в Виндзоре, который молодоженам подарила королева Елизавета II. Судя по той сумме, что герцогиня планирует потратить на свой новый дом, близость с народом дается ей с трудом.

Особняк построили по заказу королевы Шарлотты, жены короля Георга III в 1801 году. Здание за века ни разу не перестраивалось. Однако Маркл решила, что пора провести реновацию. 

По задумке герцогини, из 10 спален коттеджа сделают пять. Несколько комнат объединят и оборудуют в новом помещении большую детскую. На перестройку, по данным городского совета Виндзора, жена принца Гарри намерена потратить около четырех миллионов долларов. 

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